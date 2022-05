Kasteel Ravenhof in Stabroek wordt cultuurcentrum met horeca: "Eerst nog renovatie van dak, ramen en houtsnijwerk"

Kasteel Ravenhof, een van de parels in Stabroek, werd gebouwd in de 19de en de 20ste eeuw. Sinds 1979 is het kasteel in neo-Lodewijk XV-stijl eigendom van de gemeente. Allerlei socioculturele verenigingen vinden er onderdak. De voorbije jaren is echter duidelijk geworden dat er dringend renovatiewerken nodig zijn. Die starten in september.