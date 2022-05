Kortrijk krijgt blik achter de schermen tijdens Meet & Greet met de mol: ‘Goed gemold, Uma!’

Eén van de fans was Otis, een 7-jarige jongen die in dezelfde straat woont als de ouders van de mol. “Zeer goed gemold!”, zei Otis vol bewondering over haar buurmeisje. “Ik heb de reeks van bij het begin gevolgd, maar nooit gedacht dat Uma de mol was.” Ursi en Nina, de uitbaters van café ’t Plein hadden ook niets in de gaten. “We hadden ook niet door dat zij eigenlijk de grote saboteur was van het programma ‘De Mol’. Ze werkt hier nu al een tijdje, telkens op vrijdag, en we kunnen ons geen betere medewerkster voorstellen.”