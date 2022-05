Commandant van het Azov-regiment bevestigt dat de strijders in Marioepol bevel kregen de gevechten te staken

Als Rusland het in verband met Oekraïne vaak heeft over "neonazi's", dan gaat het precies over dit Azov-regiment. Het is opgericht in 2014 als militie en heeft banden met extreemrechts. Het omstreden regiment gebruikt nazi-symbolen, en kwam in opspraak voor mogelijke oorlogsmisdaden. Daarom ook gaan er in Rusland stemmen op om de soldaten te berechten voor "oorlogsmisdaden".

Maar de Azov-brigade is na 2014 geïntegreerd in de officiële strijdkrachten, ze maken intussen deel uit van de Oekraïense nationale garde. Zelf noemen ze zich pluralistisch. Ze gaan prat op hun heldhaftige verzet tegen de Russische invasie.

Dat laatste in elk geval klopt wel. Gisteren nog had een plaatsvervangend commandant in een videoboodschap laten weten dat er nog altijd strijders aanwezig waren in het complex onder de Azovstal-fabriek. Met de boodschap van hun commandant lijken dus ook de laatste Azov-strijders zich over te geven, na een maandenlange strijd. De stad Marioepol zélf is door de Russische bombardementen grotendeels verwoest.