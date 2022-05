Te streng en te strikt? Zet hoger onderwijs studenten te veel onder druk?

Studenten zitten weer midden in de blok. Een beetje stress in deze periode is normaal, maar 45% van de studenten geeft aan dat ze constante druk ervaren tijdens hun studiejaren. Waarom is het zo moeilijk? En moet de universiteit daar iets aan doen? Die vragen stel ik vandaag aan Hanne Thiessen (21), Anton Schelfaut (22) en Femme Swinnen (25) in een nieuwe aflevering van 'Snapt ge mij nu'.