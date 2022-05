Leuven ondersteunt bewoners die kamers of huizen aan lagere prijzen verhuren

Sociaal verhuren met financiële steun, advies en ondersteuning vanuit de stad. Het is een van de pogingen van de stad Leuven om iets te doen aan de hoge huurprijzen. Voor iedereen wordt een oplossing op maat uitgewerkt.

Danny Goovaerts is al sociaal verhuurder, hij verhuurt twee kleine woningen en is enthousiast: "Je helpt er mensen mee, je krijgt er dankbaarheid voor terug en het zijn zeker geen slechtere huurders. In het ene huis hebben wij een Syrisch gezin met drie kinderen en in het andere huis een Kameroense alleenstaande met een baby. Alleen qua taal loopt het wat stroever, maar dat is simpel op te lossen."