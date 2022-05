Legendarisch cabaret Lido in Parijs sluit de deuren

Het befaamde variététheater Lido in Parijs stopt ermee. De zaal aan de chique Parijse Champs-Élysées werd opgericht in 1946 en kende mythische tijden, maar sociale onrust en de coronapandemie hakten in de toeschouwersaantallen en de centen. De nieuwe eigenaar, hotelketen Accor, wil er musicals en concerten organiseren.