Man probeert meisje van fiets te sleuren in Lanaken: politie zoekt getuigen

De moeder van het meisje stapte naar de politie en diende een klacht in. De politie startte een buurtonderzoek en zocht ter plekke naar sporen. Vandaag is dan een oproep tot getuigen verspreid. De politie zou vooral graag spreken met de man die getuige was van wat er gebeurde. Die persoon of anderen die iets gezien hebben, kunnen zich melden bij politie Lanaken-Maasmechelen 089 47 47 47 of via e-mail Pz.LaMa@police.belgium.eu.