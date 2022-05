Na Olivia (vroeger OT): Judith Van Hirtum (23) is de MNM Rising Star 2022

Judith Van Hirtum haalde het in de finale in de ochtendshow op MNM van finalisten Cherine Mroue en Pieter Vreys. "Ik kan het nog niet goed geloven. Ik had me ingeschreven zonder verwachtingen. Ik dacht nooit dat ik bij de besten zou horen en zeker niet dat ik één van de finalisten zou zijn. En nu ben ik MNM Rising Star 2022: dat is mindblowing", reageert ze.