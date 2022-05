Mysterieuze nachtelijke lichtflitsen houden Aarschot in de ban

De felle lichtflitsen bleken uit de buurt van het treinstation van Aarschot te komen. De oorzaak bleek een kabel in een kabelgoot die was doorgebrand. Dat zorgde voor een kortsluiting met de bovenleiding, met de bijhorende felle lichtflitsen. Spoorwegbeheerder Infrabel moest een treinrit stil laten leggen. Maar vandaag verloopt alle treinverkeer normaal, verzekert woordvoerder Thomas Baeken van spoornetbeheerder Infrabel: "Er was geen gevaar, het was op 400 meter van het station. Je kan het vergelijken met een kortsluiting thuis in een aansluiting, daar zie je ook even wat kleine flitsen. Maar op het spoor is dat natuurlijk veel spectaculairder. Onze technici waren snel ter plaatse om alles te herstellen. Niemand is gewond geraakt en het treinverkeer loopt weer normaal."