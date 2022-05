Nieuw type vuilvangers in het Maasland: "Om het afval dichter bij de bron uit de Maas te houden"

Dit type is voor het eerst in Vlaanderen geplaatst, het gaat om twee exemplaren die nu in het Maasland geïnstalleerd zijn. "Het is een proefproject en na 6 maanden wordt dit geëvalueerd. Vangt het goed afval op, blijft het ook steken, wordt het wel of niet door vandalen weggenomen. En dan bekijken we of het ook op andere plaatsen geïnstalleerd kan worden."