Nieuwe Franse regering voorgesteld: veel ervaring met een vleugje verrassing

Maar de grootste verrassing is wel de benoeming van Pap Ndiaye tot minister van Onderwijs. Dat Jean-Michel Blanquer zou worden vervangen stond in de sterren geschreven, zijn hervormingen riepen véél verzet op in het onderwijs, tot stakingen toe.

Met Pap Ndiaye komt er nu een historicus aan het roer. Een zwarte professor met een onberispelijk intellectueel parcours maar weinig politieke ervaring. Ndiaye publiceerde onder meer over sociale geschiedenis, de integratie van minderheden en is voorzitter van het Franse "musée de l'immigration". Zelfs de uiterst-linkse gewezen presidentskandidaat Jean-Luc Mélenchon is blij met zijn benoeming. Aan de rechterzijde was er dan weer kritiek te horen. Wordt de Amerikaanse "woke-filosofie" nu gemeengoed in het Franse onderwijs?

Tot slot valt de benoeming op van Rima Abdul-Malak tot nieuwe minister van Cultuur. Ze is 43, heeft een Frans-Libanese achtergrond en was al cultureel raadgever van de president. Abdul-Malak heeft onder meer een verleden bij Clowns zonder Grenzen - een internationale organisatie die kinderen in oorlogssituaties wat plezier wil bieden.