NMBS schrapt treinen in Limburg en Antwerpen omwille van personeelstekort 

De NMBS zegt dat het personeelstekort ernstig genomen wordt en dat er naar oplossingen wordt gezocht. "Dit jaar werven we 1.300 nieuwe mensen aan waaronder ook 260 treinbegeleiders. Want daar hebben we nu een tekort aan. Meer dan de helft van die nieuwe treinbegeleiders is al in dienst genomen, maar die mensen zijn nog bezig met hun opleiding. Die duurt vijf maanden, dus vanaf volgende maand zullen ze geleidelijk kunnen worden ingezet."