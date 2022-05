Oude kleedhokjes Spillebad krijgen tweede leven als receptietafels en bloembakken

“We dachten al een tijd over die stap richting circulaire economie”, zegt algemeen directeur Koen Staelens van Mariasteen vzw. “Het idee en de prototypes komen van binnen het bedrijf. We gaan nu verder bespreken met de stad wat ze er mee kunnen doen, mogelijk gooien we ze ook op de markt. Maar dat we nog zulke projecten zullen blijven ontwikkelen in de toekomst, is wel duidelijk.” Overigens blijft het niet alleen bij de receptietafeltjes en bloembakken. “In samenspraak met de stad recupereren we nog veel materiaal zoals sanitair, sloten en aluminium. Zaken die kunnen hergebruiken of een andere bestemming kunnen geven.”