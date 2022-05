Mondmaskers verdwijnen op het openbaar vervoer, nog mondmaskerplicht in ziekenhuizen en bij dokter en apotheek 

De mondmaskerplicht op het openbaar vervoer verdwijnt vanaf maandag. Dat is beslist op het Overlegcomité van de verschillende regeringen in ons land. Zo gaat één van de laatste zichtbare coronamaatregelen in ons straatbeeld op de schop, omdat de coronabarometer in zijn geheel gedeactiveerd wordt. Het dragen van een mondmasker blijft wel verplicht in ziekenhuizen en bij een bezoek aan de dokter of de apotheek. En bij de terugkeer van een buitenlandse reis is het invullen van een "Passenger Locator Form" - kortweg PLF - in de meeste gevallen niet meer nodig.