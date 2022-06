Picknicks, parades en een Platinum Party: zo vieren de Britten het jubileum van Queen Elizabeth

En dan blijft nog de vraag in hoeverre de 96-jarige vorstin zelf aanwezig zal zijn op haar feest. Door gezondheidsproblemen zijn haar verschijningen in het openbaar de laatste maanden op een hand te tellen, ze woonde een paardenshow bij en opende een nieuwe metrolijn in Londen.

Deze "Platinum Jubilee", na de "Diamond Jubilee" en "Golden Jubilee" de voorbije decennia wellicht de laatste van de huidige koningin, doet de Britten ook nadenken over een toekomst zonder haar. Zelf scoort ze nog altijd erg hoog in de peilingen, maar haar zoon Charles is veel minder populair. Een recente peiling toonde aan dat de steun voor het koningshuis bij de 18- tot 24-jarigen gedaald is tot 31%, terwijl dat 2 jaar eerder nog 46% was.