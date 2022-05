Zanger en cabaretier Wim Claeys zoekt nieuw talent op de Gentse Feesten

Belgium's Got Talent, maar dan op de Gentse Feesten. Dat is de bedoeling van De Gentse Crochet. In 1983 werd de laatste crochet georganiseerd op de Gentse Feesten, maar het concept bestaat al veel langer. "Het komt uit Frankrijk, het bestaat al sinds de jaren 30. Het is gebaseerd op een zangwedstrijd waar het publiek de deelnemers, die het niet goed deden, elimineerden door ‘crochet’ te roepen, waarna de kandidaten van het podium werden gehaald met een haak, of een crochet", zegt Wim Claeys. "Het is ludiek bedoeld, we gaan ons gewoon amuseren."