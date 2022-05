Pop-up eroticawinkel met tweedehands seksspeeltjes en sexy lingerie in Kringwinkel Mortsel

In 2013 organiseerde Opnieuw & Co voor het eerst een eroticabeurs. Sindsdien heeft de kringwinkel opnieuw heel wat erotische spullen verzameld, om te koop aan te bieden. "Daar is veel interesse in", vertelt directeur Koen Goemans op Radio 2 in Antwerpen. "In onze begindagen gooiden we dat soort spullen meteen weg, maar toen we zagen dat een collega ze te koop aanbood, zijn we ook op dat idee gekomen. Onze slogan is niet voor niets: weggooien is jammer."