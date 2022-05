Al 10 jaar doorn in het oog van Poetin: Russische punkband Pussy Riot brengt in Leuven verhaal van schijnproces

De ontsnapping van Maria "Masja" Alechina uit Rusland was vorige week nog wereldnieuws. Alechina is een van de oprichters van Pussy Riot. Sinds vorige zomer heeft ze onafgebroken ofwel in de gevangenis zelf gezeten, ofwel thuis in Moskou met een enkelband. In februari werd ze een laatste keer opgepakt, in april werd ze opnieuw vrijgelaten. De rest van de groep zat al langer in het buitenland.

"Zij en een vriendin zijn op ongeveer dezelfde manier Rusland ontvlucht. Ze waren verkleed als maaltijdkoerier, ze droegen een groen pak en zo'n grote rugzak", zegt Groot Koerkamp. "Ze hadden zich ontdaan van hun enkelband, en hadden hun mobiele telefoon achtergelaten. Zo zijn ze ontsnapt en via allerlei slinkse wegen zijn ze over de weg tot aan de grens met Litouwen en in het buitenland geraakt. Pas na enkele dagen heeft de politie ontdekt dat Masja was gevlucht."