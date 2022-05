Voormalig BRT-journalist en radiopresentator Terry Verbiest (66) overleden

Journalist en mediafiguur Terry Verbiest (66) is gisteren overleden. Dat meldt de Brusselse regionale zender BRUZZ, waar Verbiest destijds bij het toenmalige TV Brussel de eerste hoofdredacteur was, en het nieuws wordt bevestigd aan onze redactie. Verbiest heeft in zijn carrière voor verschillende grote mediabedrijven gewerkt, ook voor de openbare omroep. Hij is een tijdlang journalist geweest bij de toenmalige BRT en heeft op Radio 1 het programma "Het vrije Westen" gepresenteerd.