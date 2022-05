School Rock in Affligem afgelast door noodweer: "Geen risico nemen met 2000 kinderen" 

"We kunnen deze editie niet laten doorgaan omdat er heel slechte weersvoorspellingen zijn tussen 12 en 15 uur deze middag", zegt burgemeester Walter De Donder. "Men geeft zware regenbuien, hagelbuien en windstoten. In zo'n weer kunnen we geen 2000 kinderen ontvangen. We gaan geen riscio's nemen, we gaan de kinderen niet kletsnat van een optreden laten genieten. Voor zover dat al genieten zou zijn."