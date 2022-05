Na annulatie show Alex Agnew: ook Rock Werchter Encore geschrapt door tegenvallende ticketverkoop, TW Classic uitgebreid

Na twee coronajaren zou Live Nation op de festivalwei in Werchter uitpakken met in totaal zeven festivaldagen: vier dagen Rock Werchter begin juli, en drie dagfestivals in juni: Werchter Boutique (reeds uitverkocht, met headliners Stromae en Gorillaz), TW Classic en het nieuwe Rock Werchter Encore. "Dat plan was en blijft geweldig, maar helaas zit het momentum niet mee", zo klinkt het vandaag in een persbericht.

"De goesting om na 2 jaar stilte weer in volle glorie festivals te beleven, is groot. Maar er zijn een paar dompers op de feestvreugde. Het consumentenvertrouwen is zoek, de livesector kampt met personeelstekorten en productiekosten swingen de pan uit. Rock Werchter Encore zou landen op 25.000 festivalgangers. Dat is mooi, maar gezien de omstandigheden was omdenken toch de betere optie", laat Live Nation weten.