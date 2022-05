Rosmarie Trapp is overleden, haar familie was de inspiratiebron voor de musical "The sound of music"

De geschiedenis van de familie Von Trapp is vereeuwigd in "The sound of music". Het verhaal is bekend: weduwnaar kapitein Von Trapp haalt een gouvernante in huis om zijn zeven kinderen mee te helpen opvoeden. Maria leert de kinderen zingen en musiceren. Von Trapp trouwt met Maria en samen treden ze op als zingend gezin. De film eindigt als ze Oostenrijk ontvluchten voor de nazi's.

Maar daar stopt het leven van de Von Trapps niet. Ze blijven optreden in Europa en de Verenigde Staten. Kapitein Von Trapp en Maria krijgen samen nog drie kinderen, Rosmarie, Eleonore en Johannes. Ook Rosemarie treedt jarenlang op met de Trapp Family Singers en ze werkt in de beginjaren ook in de Trapp Family Lodge in Stowe.