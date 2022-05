Schaatsseizoen voorbij: ijspiste wordt rolschaatspiste in Liedekerke

"Dit weekend sluit de schaatspiste tot begin september" vertelt Koen D'hoker van Sport Vlaanderen. "We sluiten af in stijl met discoschaatsen, waar mensen met korte broek kunnen schaatsen op muziek van een dj. Het schaatsseizoen zat echt op zijn einde, met het mooie weer zagen we minder en minder mensen. Alhoewel het dan net interessant is voor gezinnen om te komen schaatsen, want dan is er veel ruimte en natuurlijk ook minder druk."