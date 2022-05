Schaarbeekse schepen dient een klacht in tegen collega-schepen voor seksueel grensoverschrijdend gedrag 

De feiten zouden zich hebben voorgedaan tijdens een gemeenteraad eind vorig jaar. Officieel luidt de klacht "seksisme en aanranding van de eerbaarheid". De Herde ontkent alle aantijgingen en had hierover al een gesprek met de waarnemende burgemeester van Schaarbeek. Hij beschuldigt Haddioui op zijn beurt van smaad en valse aantijgingen. Haddioui wilde bij RTBF niet ingaan op de details. Ze krijgt intussen steun van ondermeer verschillende andere vrouwelijke politici die hun ongenoegen uiten op sociale mediakanalen. Ook eerste schepen Vincent Vanhalewyn steunt zijn partijgenote. "Ze heeft al mijn steun. Het is belangrijk dat slachtoffers in alle veiligheid hun verhaal kunnen doen", klinkt het.