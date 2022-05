School uit Aalst wint award tegen antisemitisme

In 2019 werd Aalst nog wereldnieuws door een karikaturale praalwagen over Joden tijdens Aalst Carnaval. Daardoor raakte de stad zelfs de titel van Unesco Werelderfgoed kwijt. En dat vinden ze bij het Sint-Maartensinstituut bijzonder jammer. Leerkracht Wouter Van Der Spiegel: "Ik kan me wel voorstellen dat mensen soms problemen hebben om het spottende van carnaval goed te kunnen plaatsen. Dit kan wel een ander beeld werpen op Aalst, dat niet de hoofdstad van het antisemitisme is."