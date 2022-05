Duits oud-kanselier en "Poetinvriend" Gerhard Schröder stapt uit Russische staatsoliebedrijf Rosneft

Het oliebedrijf Rosneft, dat in handen is van de Russische overheid, maakte het nieuws bekend op zijn website. Gerhard Schröder liet het bedrijf weten dat hij niet langer in de raad van bestuur kan zitten, zo staat er te lezen. Schröder was voorzitter van de raad van bestuur. "We hebben sympathie voor zijn beslissing en danken hem voor zijn aanhoudende steun."

Naast Schröder stapt ook de Duitse zakenman Matthias Warning uit de raad van bestuur. Warning is ook de directeur van Nord Stream 2, de gaspijpleiding die van Rusland naar Duitsland loopt. Dat project is stilgelegd door de oorlog in Oekraïne. Ook Schröder heeft belangen in dat project.