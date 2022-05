Skateshop in Oostende brengt skateboard met foto Arno uit

Arno overleed vorige maand aan de gevolgen van pancreaskanker. Fabian Verhaeghe van de skateshop: "Arno is natuurlijk een icoon in België en daarbuiten, maar vooral ook in Oostende. Onze winkel Bolts Skateshop ligt in Oostende en daarom wilden we een mooi eerbetoon brengen aan Arno. We zijn in contact gekomen met Danny Willems, de vriend en vaste fotograaf van Arno. We mogen zijn mooie foto gebruiken. "