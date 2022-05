Nieuwe onweerszone op komst, met "zware windstoten, hagelbuien en veel neerslag in korte tijd"

In het hele land geldt, althans voorlopig, code geel. Het KMI houdt de situatie nauwlettend in het oog om eventueel over te schakelen naar oranje. "Het zal wellicht overal regenen, maar de weermodellen voorspellen de meeste regen in het centrum en het oosten van het land", weet Verbruggen. "Dan spreken we over hoeveelheden van meer dan 30 of 40 liter per vierkante meter. Lokaal kan dat tot wateroverlast leiden en ook de wind kan fel tekeergaan met kans op schade."