TRIXXO uit Hoeselt geeft 9.000 huishoudhulpen zelf 0,4 % opslag

Dienstenchequebedrijf TRIXXO, met hoofdzetel in Hoeselt, gaat zijn 9.000 huishoudhulpen een loonsverhoging van 0,4 procent geven. Er wordt al lang gediscussieerd over een loonsverhoging in die sector, maar dat heeft tot nu toe niets opgeleverd. TRIXXO zegt daarom zelf de impasse voor zijn personeel te willen doorbreken. En dus komt er 0,4 procent opslag. In geld uitgedrukt gaat het uiteraard om een beperkt bedrag extra per werknemer.