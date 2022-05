Twee wulpenkuikens geboren in Natuurhulpcentrum Oudsbergen: "Vogel wordt steeds zeldzamer"

Twee wulpen kropen donderdag langzaam uit hun ei in het Natuurhulpcentrum. Dat gebeurt niet vaak, normaal gezien worden deze kuikentjes in de natuur geboren. Deze situatie is anders, omdat er te veel eieren waren voor de moedervogel om ze te verzorgen. "We hebben in het verleden al jongen grootgebracht, maar het is de eerste keer dat we hier echt vogels uitbroeden", zegt Dries Damiaens van Natuurhulpcentrum in Oudsbergen.