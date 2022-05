Tweede besmetting met apenpokken bevestigd in ons land

Het eerste geval van apenpokken werd ontdekt "bij iemand die zich bij ons in Antwerpen heeft gemeld met klachten", vertelde Isabel Brosius van het Instituut voor Tropische Geneeskunde (ITG) in Antwerpen gisteren in "Laat. "Er zijn stalen afgenomen, die zijn verstuurd naar een referentielabo in Nederland en laat vandaag hebben we de finale bevestiging gekregen dat het gaat om het apenpokkenvirus. De persoon is kwestie is niet heel ziek."