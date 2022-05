Vervuilers in Noordzee kunnen vanaf nu meteen boete krijgen

België heeft het MARPOL-verdrag aangenomen. De belangrijkste bepaling van dat internationale verdrag is een absoluut verbod op de lozing van kunststoffen in welke vorm dan ook in zee. Het verdrag sluit aan bij het "Actieplan Marien Zwerfvuil", dat de verontreiniging in Belgische wateren wil aanpakken. Naast de CO2-uitstoot vervuilt de scheepvaart ook met afvalproducten, zoals resten van ladingen, visafval en stukken net. Door een nieuw koninklijk besluit is het nu mogelijk om doeltreffender straffen te geven aan vervuilers.

Thomas Despieghelaere van de FOD-mobiliteit: "Om vervuiling op zee tegen te gaan hadden we vroeger een strafrechtelijke procedure. Dat betekent dat we via het parket en de rechtbank tot boetes en eventueel zelfs tot gevangenisstraffen konden overgaan. Die procedure blijft behouden, maar we hebben een extra mogelijkheid om ook administratief op te treden. De inspecteurs van de FOD-mobiliteit kunnen nu ook boetes uitschrijven die rechtstreeks geïnd kunnen worden. Dat maakt een vlottere bestraffing van overtredingen mogelijk."