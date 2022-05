BEKIJK - Vier jonge cellisten spelen Metallica voor koningin Mathilde

Koningin Mathilde is beschermvrouwe van de Koningin Elisabethwedstrijd, dit jaar gewijd aan de cello. Ze werd in de serres van Laken verrast op een concertje door vier jongeren die cello leren aan de Muziekacademie van Jette. Canvas- en Klara-presentatrice Katelijne Boon had een gesprek met de koningin over de wedstrijd, over haar liefde voor muziek en over het belang van muzikale opvoeding. In haar eigen gezin speelt iedereen een instrument: piano, viool en saxofoon.