VS waarschuwt Britse regering: "Morrelen aan de Ierse grens betekent geen vrijhandelsakkoord met ons"

De DUP, de unionistische en pro-Britse partij die na de verkiezingen in mei in Noord-Ierland weigert een regering te vormen zolang het Protocol van kracht is, reageert verbolgen op de uitspraken van Pelosi. "Als Nancy Pelosi het Goedevrijdagakkoord wil beschermen, dan moet ze inzien dat het juist het Protocol is dat het akkoord beschadigt en ondermijnt", zegt DUP-leider Jeffrey Donaldson. "En daarom moeten we ervan af."