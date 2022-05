Verdwaalde bever opgepakt in Sint-Jozef bij Brugge: "Belangrijk dat we de familie vinden"

Maar er komt nog een staart(je) aan het verhaal. De bever zit in het opvangcentrum in Oostende en moet daar voorlopig blijven. Hoofddierenverzorger Isabelle Allemeersch: "Bevers moet je op de juiste plaats vrijlaten. Als je dat niet doet, teken je hun doodvonnis. Als ze in een vreemde groep belanden, worden ze doodgebeten. Samen met het bevernetwerk zijn we nu op zoek naar de juiste plaats om het dier van Sint-Jozef vrij te laten."

Misschien kunnen de wijkbewoners van Sint-Jozef helpen. Want ze zeggen dat ze niet één, maar twee bevers hebben gezien.