Wat moet je doen als je een archeologische schat in je tuin vindt?

Het gebeurt zelden, maar stel dat je een schat vindt in je tuin, dan ben je daar zelf de eigenaar van. Zelfs als archeologen ze verder komen opgraven. Jij bent eigenaar van de grond en alles wat er in zit. Anderzijds ben je ook wel verantwoordelijk voor de bewaring van alle waardevolle vondsten uit jouw grond.

Dus meestal is het het beste om de vondsten mee te geven ter bewaring in een archeologisch depot. In 99,99 procent van de gevallen gaat het toch om wat beenderen van dieren of een paar potscherven. Mocht je toch een muntschat vinden, dan zou het best kunnen dat een museum je een eerlijke prijs biedt om de munten van je over te kopen.