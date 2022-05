Weerman Bram Verbruggen is het gezicht van de Korte Keten campagne

Radio 2 Vlaams-Brabant was vanmiddag te gast in het fruitteeltbedrijf Torenhof in Brussegem bij Merchtem. Het Torenhof is een voorbeeld van een Korte Keten bedrijf. In de hoevewinkel worden niet alleen appels en peren van eigen kweek verkocht, maar ook andere producten die in de buurt geteeld worden. Rechtstreeks van het veld op je bord dus, dankzij zaakvoeder Ann De Ryck en het hele team van het Torenhof.