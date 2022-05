Wipschuttersclub Tervuren maakt comeback dankzij enthousiaste twintigers

De Koninklijke Wipschuttersclub Sint Hubertus Tervuren is een van de oudste clubs van ons land en heeft een rijke geschiedenis tot in de 14e eeuw. In 2013 hield de club op te bestaan omdat er nog maar weinig interesse was in het handboogschieten. Maar nu, bijna 10 jaar later, hebben enkele jongeren opnieuw goesting in de sport en nemen ze de fakkel over.