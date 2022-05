Na ophef over regenboogvlag op school in Borgerhout: heeft die vlag wel een plaats binnen de schoolmuren?

"We hadden deze actie niet goed gekaderd bij onze studenten en sommigen reageerden daar heftig op", reageerde directeur van het Xaveriuscollege Alex Peeters.

"Ze dachten dat het tegen hun godsdienst of gemeenschap gericht was, via berichten op sociale media. Het was een misverstand. Het is een vlag die opkomt tegen haat en uitsluiting. Niet om bepaalde culturen met de vinger te wijzen."