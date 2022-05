ZNA lanceert nieuw obesitascentrum voor kinderen van 11 tot 17 jaar

1 op de twintig kinderen kampt tegenwoordig met obesitas. Daarom start het ZNA met een specifieke aanpak om hen op een gezonde manier gewicht te laten verliezen. "Kinderen leren vaak slechte eetgewoontes aan, bewegen te weinig of weten gewoon niet welke voeding goed voor hen is", vertelt dokter Daniël Klink van het ZNA. De jongeren leren gezonde keuzes te maken in het centrum. "We willen het niet hebben over een dieet, maar over een gezonde levensstijl die ze lang kunnen aanhouden", aldus Klink.