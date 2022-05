300 acteurs en dansers zorgen voor geslaagde première van theaterspektakel “GheelaMania” in Geel

Luc is niet voor niets zo tevreden na die geslaagde, eerste voorstelling. “Het is een heel complexe voorstelling met boten die rondvaren en alles kan mislopen. Ik ben dus heel trots.” Een ontlading voor het werk van veel mensen. “We zijn met bijna 500 mensen die meedoen. Dat is soms chaos, maar de sfeer is enorm goed. We hebben veel pech gehad, maar al die mensen hebben keihard gewerkt, dus dit is heel fijn.”

Nog tot en met 5 juni geeft “GheelaMania” twintig voorstellingen. “Hopelijk spelen we nog voor duizenden mensen”, zegt Luc. “Niet alles is uitverkocht, maar de mensen moeten snel zijn. Veel toeschouwers kopen vaak een tweede ticket, omdat er zoveel gebeurt in het spektakel.”