Politievrouw 6 weken werkonbekwaam na aanval door vrachtwagenchauffeur op snelwegparking in Wetteren

De feiten dateren van de nacht van woensdag op donderdag op de parking langs de E40 in Wetteren. Een agent van de wegpolitie vroeg een vrachtwagenchauffeur uit Bulgarije om zijn voertuig te verplaatsen omdat het verkeerd geparkeerd stond.

De man reageerde agressief en viel de agent en haar collega aan. De vrouw is zwaargewond naar het ziekenhuis gebracht en is zes weken werkonbekwaam. De vrachtwagenchauffeur is door de onderzoeksrechter aangehouden. Hij was dronken op het moment van de feiten.