Amerikaanse rechter handhaaft uitzettingsbeleid voor migranten van Donald Trump, ook al wou Joe Biden dat versoepelen

De uitspraak van de rechter is wel een opdoffer voor de duizenden vluchtelingen en migranten die soms al langer dan een jaar vastzitten aan de grens. Het gaat dan vooral over mensen uit Centraal-Amerikaanse landen zoals Honduras, Nicaragua of El Salvador of mensen uit Haïti. Volgens de Amerikaanse overheid zouden er naar schatting 8.000 mensen per dag in slagen om de grens over te steken.