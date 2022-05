Tweedehandskleren zijn meer en meer in trek en nemen een almaar groter deel van de kledingmarkt in. Vooral jongeren vinden ze niet langer stoffig en saai, maar duurzaam, trendy én goedkoop. Dat merken ze bij tweedehandswinkel Spullenhulp, maar het is ook de commerciële winkelketens niet ontgaan. Die beginnen zich almaar meer op de hippe, duurzamere tweedehandsmarkt te focussen.