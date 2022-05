Bestuurder (26) pleegt vluchtmisdrijf na ongeval in Boechout en legt positieve ademtest af

In de vroege ochtend heeft de bestuurder van een bestelwagen drie geparkeerde voertuigen aangereden op de Provinciesteenweg in Boechout. De man pleegde vluchtmisdrijf, maar een getuige kon de nummerplaat doorgeven aan de politie. Op de Antwerpsesteenweg in Lier kon de politie de man tegenhouden. Hij legde een positieve ademtest af.

Zijn rijbewijs is onmiddellijk voor vijftien dagen ingetrokken, dat is de standaardprocedure. Later zal hij zich moeten verantwoorden bij de rechter. De 26-jarige bestuurder had nog maar twee jaar zijn rijbewijs. Hij raakte niet gewond.