Buurbewoners krijgen info over opknapbeurt Groenplaats in 2024: “Er gaat veel groen bijkomen, dat is fijn”

Deze week keurde het College van de burgemeester en schepenen een voorontwerp goed voor de heraanleg van de Groenplaats. Vandaag krijgen inwoners daar meer uitleg over in de Grand Bazaar. “Ik was nieuwsgierig, omdat ik veel op de Groenplaats kom en ook in de buurt woon”, reageert Annick Speegelaar die in de Korte Nieuwstraat woont. “Er komt veel groen bij, ook in de straten rond het plein. Daar ben ik blij om. Alleen is het spijtig dat de kiosk zal verdwijnen.”