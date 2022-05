Charlotte Adigéry en Bolis Pupul in Britse muziekshow van Jools Holland: "Droom die uitkomt"

Jools Holland verklapte dat het Jamie Cullum was die het Belgische duo had aangeraden. "Hij zei ons hoe fantastisch jullie muziek is en dat is ook zo." Volgens Holland was het de eerste keer dat er artiesten uit Gent in de show optraden.

Charlotte Adigéry en Bolis Pupul hadden hun plaat mee voor de presentator, met op de hoes een handgetekende cartoon. "Ben ik dat?", vroeg Holland. "Het kan jij zijn, maar ook iemand anders", antwoordde Pupul.

Het eerste album van het duo, "Topical dancer", werd heel goed onthaald in de internationale muziekpers. Ze maakten het album samen met Stephen en David Dewaele bekend van Soulwax en 2manydjs. "In hun studio in Gent kunnen we altijd terecht. Het is een soort clubhuis, een muzikale familie. Dat is een fantastische plek om naartoe te gaan", zei Adigéry.

Voor Adigéry was optreden bij Jools Holland een droom die uitkomt. "Ik ben al jaren geobsedeerd door je show", zei ze. "En het was mijn wens om hier te mogen spelen." Ooit maakte ze een nummer over de show. Dat nummer is ze al lang vergeten, maar ze gelooft er wel in dat je dingen die je wilt bereiken, luidop moet uitspreken. "Ik schreef de song, zodat dit ooit zou gebeuren."