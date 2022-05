VS-president Joe Biden komt de brokken lijmen bij de bondgenoten in Azië: hardere taal tegenover Noord-Korea

President Biden komt dus Korea, Japan, India, Australië en de andere bondgenoten in de regio een hart onder de riem steken. De boodschap is dat de VS zijn rol in het Verre Oosten opnieuw wil opnemen na de woelige en onzekere periode onder voormalig president Donald Trump. Biden wil ook duidelijk maken dat de "pivot to Asia" (kantelmoment naar Azië) die onder Barack Obama begonnen is, niet in het gedrang zal komen door de toegenomen verplichtingen van de VS in Europa na de Russische aanval op Oekraïne.

Het indammen van de Chinese invloed is daarbij cruciaal en Biden wil -net als in Europa- ook in Azië een "as van de democratie" uitbouwen met gelijkgezinde landen. Toch is dat niet enkel een ideologische oefening: de bondgenoten in het Verre Oosten -ook die in Zuidoost-Azië- willen vooral stabiliteit in het Amerikaanse beleid en bovenal een meer soepele economische toegang tot de grote Amerikaanse markt.