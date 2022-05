50 hectare aan exotische woekerplanten verdwijnt komende 5 jaar uit duinen aan de kust

De komende 5 jaar zullen exotische planten worden aangepakt in de Vlaamse kustduinen. Ze komen voor langs de volledige kust en verdringen er de lokale duinnatuur. De werken worden gecoördineerd door Natuur en Bos in het kader van het Europese LIFE DUNIAS-project. Dit weekend wordt er een heuse ‘Bioblitz’ in De Panne georganiseerd om de woekerplanten nog beter in kaart te brengen.