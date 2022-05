Belgische Stéphanie Huang bij de beste 12 cellisten van de Koningin Elisabethwedstrijd

Stéphanie Huang is 26 en komt uit Henegouwen; ze studeert op dit moment aan de Muziekkapel Koningin Elisabeth in Waterloo. Ze is de twee jaar jongere zus van Sylvia Huang, die in 2019 de finale van de Koningin Elisabethwedstrijd voor viool haalde. Sylvia was toen niet bij de eerste zes gerangschikte winnaars, maar kreeg wel de publieksprijs.